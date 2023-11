Selezionate le terne finaliste del Campiello Junior

Sono state selezionate oggi a Milano le terne finaliste della terza edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Fondazione Pirelli e Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia scritte per le bambine e i bambini di 7-10 anni e per le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

La Giuria del Premio ha votato tra i 92 libri ammessi, per la categoria "Campiello Junior 7-10 anni": Angelo Petrosino con Un bambino, una gatta e un cane (Edizioni EL / Einaudi Ragazzi / Emme Edizioni), Elisa Ruotolo con Il lungo inverno di Ugo Singer (Bompiani), Fabrizio Silei con Il grande discorso di Cocco Tartaglia (Emme Edizioni).

Per la categoria "Campiello Junior 11-14 anni": Alice Keller con Fuori è quasi buio (Risma Editore), Andrea Molesini con Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco (HarperCollins Italia), Daniela Palumbo con La notte più bella (Piemme).

La Giuria del Premio, presieduta dallo scrittore Pino Boero è composta da esperti di letteratura per ragazzi e specialisti del settore. I libri finalisti verranno ora sottoposti al giudizio dei giovani lettori di tutta Italia, chiamati a scegliere il vincitore di questa terza edizione: una giuria popolare composta da 240 ragazzi, suddivisi in due categorie di 120 ciascuna, che avrà il compito della selezione finale.





