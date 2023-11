Palazzo Te-Villa della Torre, nasce il vino 'Amore e Psiche'

Prima l'alleanza in nome del patrimonio architettonico, quello di Palazzo Te di Mantova e di Villa della Torre di Fumane (Verona), adesso arriva un nuovo vino, un Lugana Doc superiore, a sancire il gemellaggio tra le due realtà culturali di Veneto e Lombardia. La nuova etichetta in edizione limitata, presentata oggi a Milano, è dedicata ritrae la favola di Amore e Psiche, tratta dalla "Metamorfosi" di Apuleio, che nella di Palazzo Te viene narrata sulla volta e nelle lunette.

Il legame per la valorizzazioine del patrimonio culturate costituito dalle due realtà - Fondazione Palazzo Te e Villa Della Torre, sede di rappresentanza della cantina di proprietà della Famiglia Mastella Allegrini - risale ad un anno fa.

L'azienda vinicola aveva già dedicato un primo vino ad un'altra delle opere dell'istituzione, "Camera dei Giganti", un Valpolicella Classico Superiore Doc. Ora è la volta di un 'bianco' nato nel cuore del Lugana (Desenzano del Garda) che per l'occasione si veste d'arte.

Le radici comuni del Palazzo e della Villa vanno ricercate tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento quando Giulio Romano e la sua scuola firmano entrambe le opere architettoniche, accomunate da un'unica cifra stilistica.





