Nordio, lavoriamo per velocizzare assunzione magistrati

Ci siamo adoperati per rendere più veloce l'assunzione dei magistrati, ma siamo fermi a procedure vecchie di decenni, che prevedono dai 4 ai 5 anni tra il bando e il conferimento dell'incarico". Lo ha detto oggi a Venezia il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Per Nordio si tratta di una circostanza inaccettabile: "Con Pinelli (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, ndr) stiamo lavorando per stringere i tempi della burocrazia dei concorsi. È assurdo - ha concluso - che nel 2023 i tempi siano così dilatati".



