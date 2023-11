Guerra Israele-Hamas 'frena' i dati economici del Veneto

Per il Veneto è attesa una crescita del Pil pari al +0,9% nel 2023. Lo rileva il Bollettino Socio-Economico della regione. Nel scenario internazionale, come in quello locale, persiste la preoccupazione che il rialzo dell'inflazione possa ostacolare la crescita.

Parte lenta, ma non accenna a fermarsi, l'ascesa dei prezzi dei prodotti alimentari, che negli ultimi mesi osservati arrivano ad essere in Veneto la divisione di spesa a inflazione piú accentuata, mentre si verifica una netta frenata dei prezzi della divisione abitazione, acqua, elettricità, combustibili e dei trasporti.

Nonostante i prezzi, il turismo veneto è in crescita: i primi sette mesi del 2023 si chiudono con un +19,8% degli arrivi e un +11,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e mostrano tassi di crescita maggiormente elevati per la componente straniera.

Inoltre, prosegue il primato del Veneto nell'export di vino nel primo semestre del 2023: il Veneto da solo esporta piú di Piemonte e Toscana messe insieme, le due regioni che seguono il Veneto nella graduatoria regionale. Tuttavia, nel primo semestre del 2023 inizia ad emergere una flessione delle esportazioni.





