Cresce il turismo a Padova, +12% di presenze nel 2023

La città di Padova è protagonista di una grande ripresa turistica. Complice anche l'effetto 'Urbs picta', che l'ha vista rientrare a pieno titolo tra i siti del patrimonio Unesco, Padova sta registrando numeri da capogiro nel comparto turistico. Nei primi 9 mesi dell'anno, infatti, le presenze in città sono arrivate a +12% rispetto al 2019, ricordato come l'anno dei record nel settore (1.657.000 presenze). Gli arrivi, sempre nel 2019, sono stati 819.254, e solo nei primi nove mesi del 2023 si registrano 922.202 arrivi.

"Un risultato che ci fa certamente ben sperare - commenta l'assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Andrea Colasio -. Ricordiamo che Padova, storicamente, ha registrato il maggior numero di arrivi in primavera, e questa tendenza si sta modificando, con una maggiore presenza da parte dei turisti. Le persone vengono nella nostra città, e si soffermano per più giorni rispetto al passato. Ciò significa che stiamo riuscendo a dare una buona risposta alle richieste dei turisti non solo italiani, ma anche internazionali. In particolare, quest'anno l'estate ha tenuto e l'arrivo di turisti non si è arrestato".





