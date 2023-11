Venerdì al via ArtePadova, 15.000 opere di mille artisti

Aprirà al pubblico domani in Fiera la 33/a ArtePadova, con 5 padiglioni di una delle principali mostre-mercato di arte moderna e contemporanea presenti in Italia. Fino al 13 novembre la storia artistica del Novecento e il nostro presente si tradurranno in 15.000 opere: esprimono 605 tra i maggiori artisti internazionali portati da 140 galleristi di tutte le regioni italiane (per il 34% giungono dalla Lombardia, per il 20 dal Veneto, per l'11% dalla Toscana e per il 10 dall'Emilia Romagna). Presenti anche gallerie da Austria, Francia, Regno Unito, San Marino, Svizzera, e oltre 300 artisti emergenti.

"Tre padiglioni dedicati all'élite artistica e due agli emergenti connotano da molti anni la nostra esposizione - spiega il curatore Nicola Rossi, presidente della società organizzatrice Nord Est Fair - che propone pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, Street art, performance e nomi prestigiosi". Tra gli altri figurano quelli di: Pablo Picasso, Christo, Andy Warhol, Yakoi Kusama (l'artista vivente più famosa al mondo), Lucio Fontana, Maurizio Cattelan, Keith Haring, Man Ray, Georges Mathieu, Joan Mirò, Maurice Utrillo, Emilio Vedova, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Tancredi Parmeggiani, Mimmo Rotella.



