Scontro frontale nel veneziano, un morto e un ferito

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera nella località di Trepalade, nel comune di Quarto D'Altino (Venezia).

Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti, che il medico del Suem ha dovuto dichiarare deceduto. L'altro automobilista è stato trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



