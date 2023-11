Per il maltempo in Toscana raccolta fondi anche al supermarket

Una donazione fatta alla cassa del supermercato: Coop Alleanza 3.0 ha attivato una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal maltempo in Toscana a cui si può aderire negli oltre 350 punti vendita della cooperativa dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia.

La raccolta fondi solidale, fanno sapere da Coop Alleanza 3.0, "si affianca a quella attivata da Unicoop Firenze ed ha l'obiettivo di consentire a tutti i soci e consumatori di manifestare in modo concreto la loro solidarietà".



