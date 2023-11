Milano-Cortina:Abodi, sul bob nessun impegno scritto del Governo

"Un impegno scritto del Governo non ci può essere, c'è una valutazione tecnica che esprimerà la società infrastrutture. perché questa è la funzione di questa società che ha le competenze tecniche per esprimere una valutazione tecnico-economica che consentirà alla fondazione di assumere la giusta determinazione". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, commenta l'evoluzione intorno alla pista di bob, slittino e skeleton in vista dei Giochi di Milano-Cortina, a margine della presentazione del libro "Scusa papà ma tifo Napoli" presso l'ICS.

"Ieri c'è stata una riunione molto lunga e proficua tra la società infrastrutture Milano-Cortina, la regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e la Fondazione 20 marzo 2006 - ha aggiunto -. Credo che abbiano ormai un rapporto costante che nei prossimi giorni porterà a delle valutazioni tecniche che si assoceranno alle valutazioni logico-organizzative della Fondazione che sarà poi il soggetto che dovrà assumere, insieme al Cio, la decisione finale. Aspettiamo con pazienza e sono convinto che verrà presa la decisione migliore". .



