Musumeci, 'un patto per l'ambiente con università e scienziati'

La salvaguardia dell'ambiente "è una sfida alla quale tutti dobbiamo partecipare, assumendoci un impegno di sforzo e collaborazione. Siamo pronti a stringere un patto operativo con il mondo accademico e la comunità scientifica, il Governo è al vostro fianco". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo da remoto all'incontro "Proteggere il patrimonio culturale dall'innalzamento del mare", alla Fondazione Cini di Venezia.

L'appuntamento rientra nel palinsesto della Biennale della Sostenibilità, organizzata dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Per il presidente, Renato Brunetta, "il Mose è un risultato che non ha eguali nella storia del nostro Paese, in quella europea e, lo dico a voce bassa, anche in quella mondiale".

Presenti anche gli assessori al turismo e all'ambiente del Comune di Venezia, Simone Venturini e Massimiliano De Martin, che hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri, per l'impegno nel rendere la città resiliente, tramite la tutela del patrimonio culturale e il Mose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA