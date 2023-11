Lautari lanciano messaggio recupero da dipendenze a Fieracavalli

La Cooperativa di recupero Lautari di Brescia è protagonista alla 125° edizione di Fieracavalli, che si svolge a Verona dal 9 al 12 novembre.

Per questa nuova stagione è stata data particolare rilevanza al comfort - viene spiegato in una nota - non soltanto di visitatori, espositori e fantini, ma soprattutto degli oltre 2.000 cavalli di 60 razze differenti che galopperanno. Tutto in un progetto di valorizzazione della sicurezza e dell'esperienza: si tratta di una riqualificazione e di una riprogettazione di tutto l'impianto fieristico per fondere perfettamente gli spazi dedicati ai visitatori con quelli destinati al passeggio dei cavalli.

In questo senso è stato progettato lo spazio Lautari-Borgo La Caccia all'interno del padiglione 7 con 840 metri quadri di stand che ospiteranno ristorazione e bar con 50 ragazzi dei Lautari impegnati ad animare il ricevimento degli ospiti che gravitano intorno alla Longines Fei Jumping World Cup. Per l'occasione gli stessi ostacoli del padiglione saranno 'griffati' Lautari, con il marchio della comunità bresciana.

L'ostacolo - è spiegato - come simbolo di rinascita per i giovani che superano ogni giorno i problemi della dipendenza per rinascere. "Il motto è 'Animal well-being': entrare a contatto con gli animali, rispettandone al contempo sicurezza e protezione", ha ricordato Andrea Bonomelli, presidente dei Lautari.



