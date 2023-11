Studenti Venezia, 'questione Gaza in Senato accademico'

"Mentre i bombardamenti continuano incessantemente, sempre ai danni di civili, sugli ospedali, sulle scuole e su interi quartieri, non possiamo più sopportare il silenzio dei media e delle istituzioni": lo afferma il collettivo universitario Liberi Saperi Critici, tornato in presidio nella sede centrale dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dopo l'occupazione dello scorso giovedì.

"Non possiamo accettare l'appoggio e il consenso istituzionale ai crimini di guerra e alle continue violazioni dei diritti umani che Israele continua a perpetrare" continua il collettivo, prima di appendere uno striscione con la bandiera della Palestina al balcone del rettorato. Gli studenti si dicono pronti a farsi sentire al prossimo senato accademico, "in modo che l'università sottoscriva formalmente l'appello della Birzeit University e perché faccia chiarezza sulle partnership e collaborazioni con le aziende che intrattengono rapporti con Israele e ne finanziano le azioni criminali".



