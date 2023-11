Verona è la città con il minor numero di genitori in Italia

Verona ha meno genitori di tutti: il 39% ha almeno un figlio, contro il 49% nazionale; la media per famiglia è 1,99, più alta di quella (1,63) del Paese. Il dato emerge da "Gli italiani e la denatalità", ricerca realizzata da Changes Unipol ed elaborata da Ipsos, finalizzata ad analizzare la situazione familiare nelle principali città italiane e i motivi, le conseguenze e le misure a supporto della denatalità.

La ricerca mostra come il 61% dei veronesi non abbia figli, percentuale condivisa con Firenze. Di contro, il 39% che si dichiara genitore ha in media 1,99 figli, ovvero il dato più alto registrato in Italia.

Analizzando più nel dettaglio la fascia di non-genitori, il 32% di loro pianifica comunque di mettere al mondo almeno un figlio in futuro - il 23% nel breve termine, entro 5 anni - a fronte di una media nazionale del 36%. Il 29% invece dichiara di non volerne - l'86,2% di questi non può averne o non ha l'età.

Tra chi ha, o vorrebbe avere figli, la famiglia ideale veronese è la più grande d'Italia, con un numero medio di 2,2 figli, a fronte di una media italiana dell'1,92. Verona è in cima anche alla classifica di chi desidera tre o più figli (33%, contro il 19% nazionale).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA