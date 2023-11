Veneto e Trentino le più longeve, 2mila 90enni in più ogni anno

Il Veneto e il Trentino Alto Adige sono tra le regioni con la popolazione più longeva in Italia: si contano circa duemila 90enni in più ogni anno. Ma aumenta la richiesta di assistenza, più di 600mila over 65 con 2 o più malattie croniche e 180mila anziani non autosufficienti. Lo rileva la sezione Triveneto della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) che sottolinea anche un prolungamento dell'aspettativa di vita (81 anni per gli uomini e 85 per le donne in Veneto, 81,5 per gli uomini e 86 per le donne in Trentino).

Nel Veneto sono circa 1,5 milioni gli over 65 e di questi più di 600 mila è affetto da 2 o più malattie croniche, come demenza, diabete, Parkinson, insufficienza renale. In Trentino Alto Adige sono circa 230 mila over 65 con il 66% di over 75 che soffre di 2 o più malattie croniche. Al progredire dell'età, gli anziani che soffrono di almeno due patologie diventano la maggioranza, arrivando a quasi i due terzi del totale oltre gli 85 anni. Tenendo conto che circa il 16% degli anziani, cioè 180mila ultrasessantacinquenni, non è autosufficiente, cresce il numero degli anziani veneti che necessitano di assistenza. Nel Nord Est sono circa 210.000 i pazienti ospiti di strutture residenziali e circa 40000 godono di un'assistenza domiciliare.

In particolare, si registrano in Veneto, nel 2022, oltre 46 mila anziani non autosufficienti assistiti nei servizi residenziali e semiresidenziali.



