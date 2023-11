Un pesce di 50 milioni di anni fa dedicato a Luca Zaia

Il fossile di un pesce finora non conosciuto alla scienza, datato 50 milioni di anni fa, è stato dedicato al presidente del Veneto, Luca Zaia. L'annuncio è stato fatto stamane a Venezia, alla presenza del governatore e del geologo Roberto Zorzin.

"Nel 2022 abbiamo effettuato uno scavo sul monte Postale in Lessinia, a poche centinaia di metri dalla Pesciara di Bolca, e abbiamo trovato un reperto particolare - ha detto Zorzin -: il fossile di un pesciolino non perfettamente conservato, che subito, a colpo d'occhio, appariva nuovo alla scienza. Ho fatto una fotografia e l'ho inviata a Mosca al massimo specialista a livello mondiale per i pesci di Bolca. La nuova specie è stata dedicata a Luca Zaia, e si chiama 'Zaiaichthys postalensis'", ha concluso.

Tutti i futuri fossili di pesce della stessa famiglia che saranno rinvenuti dai geologi manterranno la denominazione 'Zaiaichtys', seguita dal nome del luogo in cui saranno ritrovati.



