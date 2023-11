'Prometeo' torna a Venezia per centenario nascita di Luigi Nono

Per celebrare il centenario della nascita del compositore veneziano Luigi Nono (29 gennaio 1924), La Biennale di Venezia presenta un Progetto speciale dell' Archivio Storico delle Arti Contemporanee con il riallestimento dell'opera Prometeo. Tragedia dell'ascolto di Nono, prodotta dalla Biennale Musica nel 1984, che andrà in scena dal 26 al 29 gennaio 2024 nella Chiesa di San Lorenzo, ora Ocean Space / TBA21-Academy, dove si tenne la prima esecuzione.

"Tragedia composta di suoni, con la complicità di uno spazio" (Luigi Nono), il Prometeo del 1984 nella Chiesa di San Lorenzo fu un evento memorabile che vide coinvolti nella creazione e nell'esecuzione, oltre a Nono, Claudio Abbado alla direzione dell'orchestra, Emilio Vedova e Renzo Piano per l'allestimento, Massimo Cacciari per il testo, con la regia del suono di Hans Peter Haller e Alvise Vidolin. L'opera ha avuto nel tempo diverse riedizioni, ma in nessuna occasione nel luogo originario, la Chiesa di San Lorenzo, per cui era stata concepita.

"La collaborazione tra la Fondazione Archivio Luigi Nono e La Biennale - ha detto il presidente Roberto Cicutto - assume oggi diversi significati. Il grande compositore rimane a Venezia, città che l'ha visto protagonista di memorabili azioni artistiche, fra cui il celebre Prometeo. Qui continuerà a dialogare con altri grandi nomi della cultura italiana e internazionale, dando un nuovo impulso al lavoro straordinario iniziato da Nuria Schoenberg, le sue figlie e i molti che hanno dato vita alla Fondazione".



