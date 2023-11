Lavoratori in nero al catering per il matrimonio. Maxi multa per un'impresa con sede a Val Liona (Vicenza) che era stata chiamata per seguire un evento che si è tenuto all'interno di Villa Sorio a Gambellara (Vicenza).

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza hanno individuato sette lavoratori "in nero" e uno irregolare tra il personale impiegato nella realizzazione del matrimonio facendo scattare così una multa da 76 mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA