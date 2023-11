Israele: Università Padova, 'non assuefarsi alla violenza'

"I drammatici fatti cui si sta assistendo, a meno di due anni dall'inizio di un'altra drammatica guerra tuttora in atto, rendono necessaria anche da parte del mondo accademico e della comunità scientifica una riflessione per impedire alle coscienze di assuefarsi alla violenza, e una ferma condanna verso qualsiasi forma di risoluzione armata delle controversie e di violazione dei diritti umani". Lo afferma una "mozione per la pace" approvata oggi all'unanimità dal Senato accademico dell'Università di Padova.

Il documento "condanna fermamente le atrocità" commesse da Hamas, esprime "sconcerto e preoccupazione per il drammatico evolversi della situazione nella striscia di Gaza" dove l'intervento dell'esercito israeliano "sta imponendo alla popolazione palestinese perdite umane e disagi inaccettabili"; esprime "vicinanza e solidarietà a tutte le popolazioni colpite e in particolare ai propri studenti e studentesse israeliani e palestinesi". L'ateneo si impegna infine "ad attuare o a collaborare concretamente ad iniziative di accoglienza e sostegno delle comunità accademiche provenienti dalle zone colpite".

Nella mozione si ribadisce che l'ateneo patavino è "profondamente convinto che solo attraverso l'immediata sospensione delle operazioni militari, con il recupero di una normale dialettica politico-diplomatica, sia possibile affrontare la complessità del conflitto in atto e favorire soluzioni pacifiche basate sui diritti umani internazionalmente riconosciuti".



