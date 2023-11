Fiamme in appartamento del padovano, due intossicati

Due persone sono rimaste intossicate a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione di Camposampiero (Padova). Le fiamme si sono sviluppate in una cucina al primo piano di un condominio di 12 appartamenti. I pompieri accorsi dal distaccamento di Cittadella, Padova e con i volontari di Borgoricco con 3 autopompe, un'autobotte, il carro autoprotettori e 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre l'intero edificio era stato già evacuato. Le due persone, le quali hanno respirato del fumo nelle fasi iniziali, sono state assistite dal personale del Suem 118 e portati per ulteriori accertamenti in ospedale. Le squadre hanno spento del tutto l'incendio che ha completamente bruciato la cucina. Appartamento inagibile fino alle riparazioni e al ripristino degli impianti e di tutte le condizioni di sicurezza. Inibito l'uso della stanza dell'appartamento sovrastante l'incendio. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



