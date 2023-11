Antropologa Zanardi, esodo da Venezia è rimasto inosservato

"Se gli edifici della città di pietra fossero crollati, avrebbero creato scandalo in tutto il mondo, invece l'esodo dei residenti da Venezia è passato per anni inosservato": a dirlo e scriverlo è l'antropologa Clara Zanardi, nel nuovo volume "Venezia. The Passenger. Per esploratori del mondo", collana curata dalla casa editrice Iperborea.

Nel volume, presentato stasera a Ca' Dolfin, sede di Ca' Foscari, il contributo di Zanardi è dedicato allo spopolamento della città che, ha sottolineato l'autrice, "è avvenuto in silenzio e ha portato il turismo in diretta competizione con l'abitare".

Tanti i temi affrontati nel libro e sviscerati durante la presentazione: Dal Mose ai rifiuti, ma anche il Petrolchimico, il tentativo dei comitati cittadini di salvare l'isola di Poveglia dalla vendita a un privato, che l'avrebbe trasformata in resort di lusso.



