A Venezia arriva un bookshop alle Procuratie Vecchie

I libri sono arrivati in Piazza San Marco con l'apertura del bookshop di The Human Safety Net, fondazione che lavora in 26 Paesi del mondo con persone vulnerabili. Il bookshop, che porta la firma dello studio di architetti milanese Migliore + Servetto, è situato sotto le Procuratie Vecchie, contiene circa 650 volumi in 5 lingue diverse e si estende su una superficie di 13 metri quadrati.

"Si tratta di un progetto pensato nell'ottica di far vivere la città" ha detto Emma Ursich, segretaria generale della Fondazione, sottolineando che "accanto al negozio verranno proposti incontri e presentazioni, soprattutto dal momento in cui la Fondazione è uno dei presidi dell'iniziativa Nati per leggere, dedicata all'avvicinamento alla lettura dei più piccoli".

La gestione effettiva del punto vendita sarà in capo alla libreria La Toletta, di Giovanni Pellizzato. "Un gesto quasi simbolico, considerando che avviene a poche settimane dal novantesimo compleanno della Toletta. Il fare cultura si declina in tanti modi e questo è un esempio" ha concluso Ursich.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA