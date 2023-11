Siglato patto di cooperazione tra Venezia e Hiroshima

È stato siglato stamane a Ca' Farsetti, sede del municipio di Venezia, un "patto di amicizia e collaborazione" tra la città lagunare e quella di Hiroshima (Giappone), alla presenza dei due sindaci, Luigi Brugnaro e Kazumi Matsui.

"La mia amicizia con il Giappone è di lunga data - ha detto Brugnaro - e Venezia ha costruito un rapporto con la città che parte da lontano. Dal Giappone abbiamo ricevuto tanto dal punto di vista dell'ingegneria, sono molto avanzati sull'utilizzo dell'idrogeno, e con l'ambasciatore giapponese in Italia stiamo immaginando anche una nostra presenza all'Expo di Osaka".

"Mi è stato chiesto - ha aggiunto - se, qualora ce ne fosse la necessità, Venezia sarebbe disponibile ad accogliere delle convenzioni di pace. Si parlava di Israele, ma potrebbe anche riguardare l'Ucraina. Noi siamo a disposizione del nostro Governo e dei nostri Paesi alleati. Venezia è un luogo simbolo, in cui c'è gente che sa che è meglio fare la pace. Il mondo è in un momento difficile, e Venezia è e sarà sempre disponibile", ha concluso.



