Sicurezza sui treni,un'app metterà in contatto polizia-capitreno

Un accordo tra forze dell'ordine, Prefettura e Trenitalia per aumentare il grado di sicurezza nelle stazioni del Veneto e a bordo dei treni è stato sottoscritto oggi a Venezia. L'iniziativa è stata avviata dal prefetto Michele di Bari, e si basa sullo sviluppo di un programma organico che vede il coinvolgimento di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. A firmare l'intesa per Trenitalia il responsabile della direzione regionale, Ivan Aggazio.

Dal primo dicembre prossimo sarà attivato un sistema di accreditamento tramite app del personale delle forze di polizia che sarà presente a bordo dei treni, ed il cui intervento potrà essere richiesto dai capitreno in caso di necessità. Denominata 'Board support', l'app consentirà ai capitreno di accertare in tempo reale la presenza di personale delle forze di polizia a bordo del treno, chiedendone tempestivamente l'intervento.

Spetterà poi a questi ultimi la valutazione delle modalità operative più adeguate alle singole evenienze.



