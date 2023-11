Israele: in 400 sfilano a Padova pro Palestina

Circa 400 persone hanno sfilato stasera in centro a Padova in favore della causa della Palestina, dopo tre settimane di conflitto con Israele, e della liberazione di Gaza. Il corteo, pacifico, è stato promosso dalla comunità palestinese del Veneto. Tante bandiere palestinesi, slogan per una 'Gaza libera', e urla di condanna verso la politica di Netayanhu. gridati. La manifestazione, formata in gran parte da cittadini arabi, è sfilata lungo Riviera Ponti Romani, si è conclusa in piazza Antenore, davanti al palazzo della Prefettura. Non sono mancati gli slogan contro il governo italiano, in riferimento all'astensione dell''esecutiivo sulla risoluzione poer l'immediato cessate il fuoco a Gaza, approvata il 23 ottobre ldallAssemblea generale dell'Onu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA