Controlli nei cantieri, 6 sospesi e multe per 200mila euro

Sei cantieri sono stati sospesi e oltre 200mila euro di sanzioni sono state irrogate nell'ambito dei controlli svolti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia, che ha svolto una una serie di controlli nel settore dell'edilizia negli ultimi due mesi.

Sono stati complessivamente otto le verifiche su altrettanti cantieri, sei dei quali risultati irregolari, 25 i lavoratori controllati, di cui uno "in nero".

In particolare nell'isola di Pellestrina, a Venezia, sono stati multati per circa 100.000 euro tre cantieri per violazioni in materia di sicurezza, mancata formazione sulla sicurezza dei dipendenti, omessa delimitazione del posto di carico e di manovra degli argani a terra, mancanza di robusti parapetti sul ponteggio, e di ancoraggi e parapetti sul ponteggio e omessa redazione del piano operativo di sicurezza, e infine per la presenza di un lavoratore irregolare.

A Mestre le multe ammontano a circa 45.000 euro, anche in questo caso per un cantiere presso il quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza. Due cantieri sono stati multati a Cavarzere per circa 30.000 euro, e a Chioggia altri due con multe per circa 40.000 euro.



