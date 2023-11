A Venezia conclusa la fase straordinaria delle acque alte

Si è conclusa di primo mattino, alle ore 5.30 con un massimo di 104 centimetri alle dighe del Lido e 97 alla Punta della Salute, la fase straordinaria di acque alte sulla Laguna di Venezia. stamani il Mose non si è alzato, vista la previsione sotto la soglia dei 120 centimetri, che avrebbe comportato l'innalzamento delle paratoie.

L'ultimo evento di stanotte - informa l'Ufficio maree del Comune di Venezia - è stato causato dalla "sessa", l'oscillazione dell'acqua del mare Adriatico già alla base dei fenomeni dei giorni scorsi. Una serie unica di impulsi perturbativi che hanno interessato il nord Italia, e l'Adriatico in questo periodo dell'anno. Il sistema Mose è stato attivato per ben 14 volte per fronteggiare i picchi di marea, il più alto di 154 centimetri il 31 ottobre.

Nei prossimi giorni il livello di marea rimarrà comunque sostenuto a causa dell'avvicinarsi della marea di sizigia, ovvero dell'innalzarsi dei valori astronomici. Sotto osservazione una possibile perturbazione, meno intensa delle precedenti, che potrebbe interessare il livello della marea a Venezia sabato 11 novembre.



