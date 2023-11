Gondolieri-sub, nuova immersione nei canali di Venezia

E' ripresa l'attività di recupero dei rifiuti nei canali di Venezia da parte dei Gondolieri sub che si sono immersi nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio di oggi nei rii di Santa Caterina, Ca' Dolce e Santa Sofia-Priuli.

L'attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, è stata opera dei volontari dell'Associazione gondolieri di Venezia che, come nelle precedenti occasioni, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l'immersione.

Il bilancio, al termine dell'immersione, è di circa 700 chilogrammi di rifiuti recuperati dai fondali, tra cui una vasca da bagno, il carrello di un supermercato, una cyclette e un numero elevato di copertoni, bottiglie di vetro, tubi innocenti e altri materiali di scarto. L'intervento è stato portato a termine da una squadra di operatori che si sono alternati nelle immersioni nei tre canali individuati.

La prossima immersione dei gondolieri sub è in programma il prossimo 3 dicembre.



