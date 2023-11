Caso di meningite nel bellunese, 17enne in rianimazione

Un diciassettenne residente a Quero (Belluno) è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Feltre (Belluno) per meningite da Meningococco.

Le condizioni cliniche del giovane, rileva una nota dell'Ulss 1 Dolomiti, sono impegnative, con monitoraggio costante. Le linee guida su questa malattia raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico, a scopo preventivo, ai contatti stretti scolastici ed extrascolastici. Nel dettaglio, si prevede di rintracciare le persone che hanno avuto contatti stretti con il giovane nei 7 giorni precedenti l'inizio della sintomatologia (dal 27 ottobre in poi). Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 1 Dolomiti, in collaborazione con i colleghi dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, contatteranno, sulla base degli elenchi forniti dalla scuola frequentata dal ragazzo, un istituto professionale di Valdobbiadene, i compagni di classe e gli insegnanti della classe per proporre la profilassi antibiotica. Tramite l'Amministrazione comunale di Quero Vas, saranno rintracciati i contatti stretti extrascolastici del giovane (tempo libero etc).



