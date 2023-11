A Verona rinasce Palazzo Bottagisio in nome del gusto

Da edificio decadente a sede di un polo del gusto. Si tratta della rinascita del quattrocentesco Palazzo Bottagisio, i cui muri affrescati si ergono a testimoni della storia di uno dei palazzi più prestigiosi del centro di Verona. Nello storico edificio, ribattezzato Palazzo Soave dal nome del proprietario l'imprenditore Bruno Soave, ieri venerdì 3 novembre ha aperto Iris Ristorante, all'angolo tra stradone San Fermo e via Leoni a due passi da piazza Erbe e l'Arena. In tavola la proposta gastronomica di Giacomo Sacchetto, chef veronese che a 38 anni ha conquistato una Stella Michelin, una Stella Verde per la sostenibilità, Tre Cappelli per l'Espresso e Due Forchette per il Gambero Rosso. Le due sale del ristorante scaligero possono ospitare fino a 35 coperti ciascuna e sono collegate da archi che proiettano lo sguardo verso la cucina parzialmente a vista. La proposta si compone, per la cena, di 3 percorsi degustazione: menù Verona, Adriatico e Dintorni, Autentico; per il pranzo menù L'insieme o il Mezzogiorno Diverso. «Siamo soddisfatti di avere aperto Iris Ristorante» evidenzia l'imprenditore e manager Bruno Soave del Gruppo Soave Property, proprietario del palazzo «il primo passo per la riqualificazione di Palazzo Bottagisio è completato e non potevamo sperare in un risultato migliore. Ora proseguono i lavori per la realizzazione del bar e della Spa, sempre nel pieno rispetto della storicità del luogo».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA