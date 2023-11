Zaia, pericolo scampato in Veneto grazie bacini laminazione

Tutte le opere che dal 2010 sono state messe in funzione in Veneto dopo l'alluvione che colpì Vicenza - per un valore di 2 miliardi di euro - "hanno aiutato a risolvere il problema. Ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, tra l'altro con degli allarmi rossi". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, riferendosi alle aperture dei bacini di laminazione di Caldogno e di Montebello che ieri hanno permesso di abbassare la pressione della piena del Bacchiglione, salvaguardando da esondazioni le province di Vicenza e Padova. "Penso al bacino di Caldogno che abbiamo aperto - elenca il governatore - Montebello, che è stato oggetto di un ampliamento, o le opere sul Muson dei Sassi e molti altri bacini a disposizione che non abbiamo attivato". Il problema maggiore in questo momento sono gli argini. "Il danno vero ce lo abbiamo con lo stress test di quest'acqua che è caduta e che spinge moltissimo sugli argini - sottolinea Zaia -.Dovremo fare la radiografia agli argini per capire quale sarà il danno ereditato da questo evento catastrofale".



