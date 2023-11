Veronafiere, torna la 18/a edizione di Oli&nonOil

Dai sistemi di filtraggio delle emissioni per la sanificazione degli ambienti al network di ricariche per la mobilità elettrica. Dal progetto di economia circolare per lo smaltimento di oli vegetali nelle stazioni di servizio al dispositivo per minimizzare i consumi dei veicoli pesanti. La tecnologia al servizio di una mobilità più sostenibile è il filo rosso che accomuna le otto startup, più un progetto speciale, protagoniste del secondo Innovation Village di Oil&nonOil, la manifestazione fieristica dedicata agli operatori della filiera distributiva dei carburanti, che torna per la sua 18/a edizione a Veronafiere dal 29 novembre al 1° dicembre 2023.

"Il comparto delle energie, dei carburanti e dei servizi alla mobilità dimostra di essere vitale e di guardare con fiducia al futuro - ha spiegato Raul Barbieri, direttore commerciale di Veronafiere -. Con Oil&nonOil Innovation Village Award offriamo una vetrina importante alle realtà imprenditoriali innovative, ma anche ai potenziali partner industriali presenti in fiera.

L'obiettivo è quello di farli incontrare per dare vita a sinergie e nuove proposte da lanciare sul mercato".

Oltre alle otto startup l'Innovation Village ospiterà la presentazione di un progetto speciale: una tesi di laurea in architettura, curata dal professore Marco Borrelli e da Gennaro Costanzo, dal titolo "Intendere il vuoto: manifesto del riciclo non necessario delle stazioni di rifornimento urbane". La tesi mette al centro una mappatura di stazioni di rifornimento dismesse e un progetto di riutilizzo per trasformare alcune di queste strutture in cluster creativi.



