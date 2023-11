Sicurezza sul lavoro, in aula arriva pilota d'aereo

Applicare i corretti comportamenti per la sicurezza sul lavoro prendendo spunto dalle procedure usate in aviazione. E' questo il focus penultimo, appuntamento con "10 volte sicurezza", una serie di incontri organizzati da UnisS&F per sensibilizzare sull'importanza della cultura della sicurezza. L'evento, in programma il 14 novembre (14.30-17.30) si terrà nella sede di Unis&F Laba Treviso, e registra già un centinaio di adesioni. Relatore d'eccezione il comandante Fabio Cassan, ex tenete colonnello e pilota dell'Aeronautica militare ed ex comandante dell'aviazione di linea. "Le dinamiche di molti incidenti aerei - spiega Cassan - sono le stesse di altre accadute nei campi più disparati come la chirurgia, le centrali nucleari, l'edilizia o alla guida di un'auto. In aviazione ci si è resi conto fin dagli anni '80 che molti degli incidenti di volo erano dovuti non tanto alla tecnologia, alle macchine, ma all'uomo e ai suoi errori, ai cosiddetti "fattori umani". Nel mio intervento analizzerò strumenti di impiego quotidiano del mondo dell'aviazione come Briefing, Debriefing e Checklist che possono essere utili anche in azienda".

"In ogni edizione di 10 volte sicurezza cerchiamo di fornire nuovi approcci al tema - sottolinea Pasquale Costanzo, direttore di Unis&F. Negli anni passati abbiamo creato interessanti parallelismi con il mondo dello sport, oppure coinvolgendo i vigili del fuoco e la scuola perché sappiamo quanto sia importante capire come viene affrontato il tema della sicurezza anche in altri ambiti. Le modalità operative del mondo dell'aviazione possono fornire molti spunti anche ad altri settori in tema di sicurezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA