Maltempo, chiuso il ponte sul Tagliamento tra Veneto e Fvg

(ANSA) - VENEZIA-LATISANA, 03 NOV - E' stato chiuso al traffico in via precauzionale il ponte sul fiume Tagliamento, nei pressi del confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, lungo la strada statale 14 "della Venezia Giulia. Lo rende noto l'Anas. Il tratto viene presidiato dal personale Anas, al fine di monitorare il livello del fiume e per la gestione della viabilità. La chiusura è stata decisa dopo un sopralluogo cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla Protezione civile Fvg, Riccardo Riccardi. La decisione è stata adottata in attesa del passaggio della piena, prevista nelle prossime ore. Questa mattina il Comune di Latisana ha informato, sui propri canali istituzionali e social, che il livello del fiume, alle 8, era arrivato a 7 metri e 40. Tra le 10 e le 12, si prevede un picco di piena fino a 10 metri. "In via precauzionale - si legge nella nota indirizzata ai cittadini - è necessario porsi in stato di allerta, che prevede l'eventuale occupazione dei piani alti e sgomberare i piani bassi di abitazioni e attività produttive. Niente panico - si conclude la nota - perché questo, al momento, è soltanto un preallarme".



