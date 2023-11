Allerta rossa per il Tagliamento, Livenza stabile

Scatta l'allerta rossa per il fiume Tagliamento nella zona idrografica Vene-G, che comprende il Livenza, il Lemene e il Tagliamento nelle province di Venezia e Treviso. Il livello del fiume, infatti, si è alzato nel corso delle notte e questa mattina la Protezione Civile ha ritenuto necessario innalzare il livello di allerta per il fiume.

Resta alto anche quello del Livenza a Torre di Mosto (Venezia), nonostante non ci sia il rischio di esondazioni, infatti anche l'allerta rimane arancione, al pari quindi di ieri sera. Cresce, invece, il livello del Piave nel Sandonatese, dove l'emergenza dovrebbe concludersi nel primo pomeriggio, con il passaggio del nuovo colmo di piena.

Persiste la sospensione dei collegamenti ferroviari tra Veneto Orientale e Friuli; nel Sandonatese la mobilità è garantita dai treni regionali Portogruaro-Venezia.



