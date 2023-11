Lavoratori 'in nero' a evento in villa veneta, blitz Gdf

Blitz della Guardia di Finanza di Vicenza in una villa di Schio, censita nel catalogo regionale delle Ville Venete, durante un evento enogastronomico, dove sono stati scoperti tre lavoratori in nero.

Con le Fiamme gialle ha operato anche l'Ispettorato del Lavoro; durante le attività è stata riscontrata la presenza di diverse figure professionali, sia lavoratori dipendenti che autonomi, impiegate in violazione delle norme a tutela del lavoro. In particolare, veniva rilevata la presenza di due camerieri in "nero" e l'omessa comunicazione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale per un sommelier, facendo scattare sanzioni per 2.500 euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale.



