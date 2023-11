Insediata la Commissione di collaudo del Mose di Venezia

Il Commissario Straordinario per il Mose di Venezia, Elisabetta Spitz, ha nominato i componenti della Commissione di collaudo incaricata di verificare e accertare la funzionalità del sistema elettromeccanico a salvaguardia della laguna.

L'incarico per il collaudo funzionale integrato avrà una durata di 22 mesi, durante i quali l'infrastruttura sarà sottoposta a esami approfonditi circa il suo funzionamento, anche tramite stress test e sollevamenti specifici delle barriere alle bocche di porto. I lavori della Commissione si concluderanno con la presentazione della relazione finale entro il 2025.

Presidente è Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano; i componenti sono Attilio Toscano, dell'Università di Bologna, Giulio Rosati, dell'Università di Padova, Massimo Sorli, del Politecnico di Torino, Antonio Marcomini dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

La commissione ha avuto un incontro con Tommaso Colabufo, a capo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, insieme ai vertici del Consorzio Venezia Nuova. Al termine si è svolto un sopralluogo presso l'isola artificiale del Mose.

"La nomina della commissione - commenta Spitz - è un passaggio fondamentale di un lungo percorso che ha visto la nascita e la realizzazione di un'opera pubblica di primaria importanza per il nostro paese. Per collaudare il sistema di paratoie che protegge Venezia e la sua laguna sono state scelte professionalità di altissimo profilo e di indubbia competenza in materia. Auguro loro buon lavoro ringraziandoli per la disponibilità dimostrata".



