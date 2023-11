Arbolia inaugura un bosco urbano da 2.131 piante a Padova

Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha inaugurato oggi a Padova un nuovo bosco da 2.131 piante. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Dba Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, Tadi Srl e Snam Rete Gas.

Il nuovo bosco periurbano, composto da tre aree, consentirà la rinaturalizzazione del quartiere Armistizio-Savonarola di Padova, e prevede la messa a dimora di 2.131 piante forestali, di cui 1.819 arboree e 312 arbusti. A questa prima fase ne farà seguito una seconda di ampliamento. Saranno messe a dimora piante di differenti specie arboree e arbustive autoctone, provenienti da vivai italiani e munite di passaporto fitosanitario. In questo modo, si riducono al massimo le possibilità di contaminazioni genetiche con piante provenienti da altri Paesi, preservando e aumentando la biodiversità del patrimonio forestale italiano.

A regime, il nuovo bosco urbano consentirà di assorbire fino a 259,74 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 589,59 chilogrammi di Pm10 all'anno, restituendo all'ambiente fino a 189,61 tonnellate di ossigeno in 20 anni e contribuendo al miglioramento dell'ecosistema e della vita per la comunità locale. L'iniziativa prevede anche la manutenzione dell'area per i primi due anni.



