Rugby: Zani dice addio alla nazionale, in campo in due mondiali

Federico Zani, 34 anni, pilone sinistro in forza al Benetton Rugby, ha annunciato il suo ritiro internazionale, e quindi la decisione di lasciare la maglia azzurra, che ha vestito per 25 volte segnando due mete.

Il pilone parmigiano, considerato un 'utility' della prima linea grazie alla sua abilità anche nel ruolo di tallonatore, ha un passato rugbistico tra Colorno, Gran Parma, Cus Verona, Mogliano e Petrarca prima di passare al Benetton, suo attuale club, nel 2016.

Zani ha esordito in nazionale nella tournee estiva 2017 a Singapore nel Test Match contro la Scozia sotto la gestione tecnica di Conor O'Shea. Nella sua carriera ha preso parte a due Mondiali con l'Italia e ha lavorato con tre commissari tecnici, ovvero O'Shea, Smith e Crowley. "E' stato un viaggio incredibile. Dal mio esordio contro la Scozia a Singapore nel 2017, passando per i due mondiali disputati in maglia azzurra, ho apprezzato ogni istante vissuto con i miei compagni durante i raduni. E' difficile trovare il momento giusto per lasciare questi colori, ma l'importante per me è avere la consapevolezza di aver dato tutto me stesso".



