In Veneto previsti venti fino 130 km/h, riunita unità crisi

E' una nuova la giornata di allerta meteo questa in Veneto, dove si attende un peggioramento del tempo soprattutti sulla zona prealpina e le Dolomiti meridionali, qui con precipitazioni di 130-150 millimetri di pioggia nelle 24 ore, e raffiche di vento fino a 100-130 chilometri. Per questo il presidente della Regione, Luca Zaia, riunirà in tarda mattina l'unità di crisi per il maltempo, coordinata dall'assessore Gianpaolo Bottacin, per seguire con i tecnici passo passo l'evolversi dei fenomeno. "Dalle prime ore di questa mattina - spiega il governatore - i meteorologi e i tecnici regionali sono al lavoro per seguire l'evolversi della situazione e monitorare l'ondata di maltempo che nelle prossime ore interesserà il Veneto con temporali potenzialmente di notevole intensità". Il meteo regionale, aggiunge, informa che l'evento previsto per oggi si può considerare simile a quello del 30-31 ottobre con una fase più intensa nel pomeriggio-sera di oggi, in concomitanza ad un significativo rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a diventare forti sulla costa e in pianura, e a tratti molto forti, con possibili raffiche fino a 110-130 Km/h, sulle zone montane, specie in quota e in alcune dorsali prealpine.



