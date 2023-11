Verona svetta tra le aziende venete nella top 20 di Mediobanca

Il Veneto non compare nei primi posti in classifica, ma non sfigura affatto nel rapporto di Mediobanca (58/esima edizione) sulle principali società italiane per fatturato (oltre 50 milioni di euro), che fotografa le performance del 2022 .

Tra le aziende della regione svetta Verona, che con Veronesi Holding (carne e salumi, 3,7 miliardi di fatturato) figura nelle top 20, e in particolare al 4/O posto tra quelle agrocaliementari, dietro solo a Parmalat, Cremoni, Barilla.

Nella top 5 per comparti, alla voce "mezzi trasporto", c'è ancora Verona, che ospita la sede di Volkswagen Group Italia (€6,4mld), preceduta da Fca Italy, Leonardo, Fincantieri, Iveco.

Nel settore "moda", che ha per capofila italiano Gucci, si trova nella top 5 Calzedonia Holding, di Dossobuono (Verona) che si piazza al quarto posto con un fatturato consolidato di 3 miliardi.

Ancora tanto Veneto nella graduatoria top 5 del comparto vetrario, guidato da Berlin Packaging: qui nella classifica Mediobanca il secondo player è Stevanato Group, di Piombino Dese (Padova), 1 miliardo di fatturato, mentre Zigago Holding (0,9 miliardi) di Fossalta di Portogruaro (Venezia) è in quarta posizione.

Significativi è anche lo spazio che alcune aziende e società venete si ritagliano nel capitolo che Mediobanca intitola "IV Capitalismo", con le 25 imprese più dinamiche, ossia quelle della fascia dimensionale intermedia nel sistema economico italiano, cresciute per fatturato e redditività sia rispetto al 2021 sia rispetto ai livelli pre-pandemia.

Aziende che nel 2022 hanno realizzato un incremento del fatturato reale pari ad almeno il 20% sul 2021, un progresso del fatturato nominale pari o superiore al 40% rispetto al 2019 e un'incidenza del risultato sul fatturato non inferiore al 4% sia nel 2022 che nel 2019. Le tre del Nordest che entrano in questa classiffica hanno tutte la sede nella nostra regione: si tratta di Unox (Padova), produttore di forni professionali per i ristorazione, retail, pasticceria e panificazione, con ricavi pari a 272 milioni di euro (+105% sul 2019); la Fope (Vicenza), settore orafo, che nel nel 2022 ha avuto un consuntivato vendite pari a 62 milioni (+77,8%), e una quota dell'export dell'89,4%, e della Sinv Holding (Vicenza), che si occupa di creazione, sviluppo, produzione e distribuzione di capi di abbigliamento per importanti brand internazionali, con ricavi 2022 pari a 105,7 milioni (+53,4%), ed esportazioni che contano per il 74,2% sul fatturato globale.



