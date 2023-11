Maltempo: a Verona passata emergenza, livello Adige in calo

A Verona il livello dell'Adige sta calando gradualmente dopo il picco massimo raggiunto ieri sera alle 22:40 con + 1.91 sullo zero idrometrico. Non si sono registrati problemi per l'incolumità dei residenti e per i turisti presenti nella città scaligera. Per laminare la piena nelle scorse ore è stata disposta l'apertura della galleria Adige-Garda dalle ore 17:30 alle 23:30 di oggi. In previsione di ulteriori abbondanti piogge e del nuovo innalzamento delle acque del fiume sono in programma briefing di aggiornamento tra Regione ed Enti competenti, anche per richiedere ulteriori aperture della galleria. A causa dell'importante numero di tronchi e di materiale presente nel fiume, l'impalcatura del cantiere di Ponte Nuovo è stata danneggiata nella sua totalità e si è piegata di circa 45 gradi, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire con catene di ferro per imbragarla ulteriormente al ponte. Altri interventi sono proseguiti nella giornata di oggi, dopo un sopralluogo dei tecnici. Ponte Nuovo per motivi di sicurezza permane chiuso al traffico veicolare e ai pedoni, alcuni dei quali sono stati bloccati nella notte nel tentativo di transitare grazie ai volontari della Consulta Comunale di Protezione Civile e alla Polizia Locale. La Zona a traffico limitato resta aperta. Rimane attivo il Centro operativo comunale della Protezione civile e le associazioni di volontariato stanno dando supporto al Comune di Verona, grazie alla vigilanza su Ponte Nuovo e lungo gli argini dove le paratie rimangono installate fino a cessata emergenza. Resta in vigore anche l'avviso ai cittadini di evitare di raggiungere le zone più basse del fiume e di non intralciare il lavoro dei tecnici, Vigili del Fuoco e volontari di Protezione civile. In provincia il ponte di Arcè a Pescantina (Verona) rimane al chiuso al traffico e anche a pedoni e ciclisti. Il ponte di Settimo di Pescantina invece era già stato chiuso nei giorni scorsi per consentire l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza: alcune transenne sono stata divelte dalla corrente della piena e trascinate via dal fiume. A Peri (Verona) invece è stato riaperto il ponte che in val d'Adige collega la frazione di Dolcè e Rivalta di Brentino Belluno.



