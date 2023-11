Giovanissimi ubriachi per Halloween, 15 ricoveri a Treviso

Una quindicina di giovanissimi trevigiani, di cui la metà minorenni, sono stati soccorsi e trasportati agli ospedali di Treviso, Castelfranco Veneto e Montebelluna, la scorsa notte, a causa di eccessi nel consumo di alcol. Per un paio di essi il referto medico parla di coma etilico. Si tratta di persone coinvolte a feste e ritrovi per la ricorrenza di Halloween, molti dei quali soccorsi dalle ambulanze in luoghi pubblici. "Se questi sono gli effetti della festa di Halloween - è stato il commento del direttore generale della Ulss n.2 di Treviso - sarebbe meglio abolirla"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA