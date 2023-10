Prelievo ovuli per salvare rinoceronti da estinzione

Per contrastare l'estinzione del rinoceronte bianco una ricerca cui partecipa anche l'Università di Padova, ha valutato 65 procedure di prelievo di ovuli aArt (dalla stimolazione ormonale ovarica, al prelievo di ovuli (ovum pick-up, OPU), alla maturazione in vitro, fino alla fecondazione in vitro (IVF), e la coltura di embrioni. La valutazione, spiega l'Università patravina, ha dimostrato che l'aART è sicura per le femmine donatrici, senza effetti dannosi per la salute, e rappresenta una tecnica di successo in quanto ha permesso di ottenere 51 embrioni. I dati, pubblicati su 'Reprduction', rientrrano nel progetto BioRescue che sviluppa e sperimenta tecnologie avanzate (aArt e Opu) di riproduzione assistita per far fronte all'imminente La sperimentazione, sostengono i ricecatori, ha registrato un giovamento alla salute riproduttiva delle femmine di rinoceronte, migliorando la funzione ovarica, aumentando il numero di follicoli e favorendo la regressione di formazioni patologiche come le cisti ovariche.

L'insieme delle procedure si è rivelato una garanzia di successo in particolare per la produzione di embrioni di rinoceronte bianco.



