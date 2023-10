Maltempo: Zaia, in Veneto la perturbazione si sta attenuando

"L'ondata di maltempo che da ieri sera ha investito il Veneto si sta attenuando". Così il presidente della Regione Luca Zaia sulla perturbazione che da ieri sera si è abbattuta in Veneto con intense precipitazioni e vento forte.

"Allo stato attuale le condizioni meteo sono previste in miglioramento, mentre gli uomini della Protezione civile sono al lavoro per monitorare puntualmente l'evoluzione della situazione e i disagi localizzati che si sono verificati in alcuni territori - rileva -. Ringrazio tutto il sistema di Protezione Civile del Veneto, dirigenti, tecnici e volontari, che si è attivato con la consueta rapidità, professionalità e abnegazione, mettendo a disposizione energie, uomini e mezzi per garantire supporto a tutti i territori minacciati dal maltempo di queste ore".



