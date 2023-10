Zaia, Cortina non può presentarsi a Olimpiadi con otto gare

"Le Olimpiadi si faranno anche a Cortina perché è un'icona, dopodiché vedremo quante gare si faranno. Stiamo attendendo di capire come si concluderà la partita del bob, perché in base al posizionamento ci potranno essere nuovi accordi da mettere in piedi. Mi aspetto una ridistribuzione delle gare". Lo ha detto stamane a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Aspettiamo di capire se avremo la pista al confine o dove - ha aggiunto il governatore -, di certo faccio appello alla Fondazione e al Cio, perché non possiamo presentarci a Cortina solo con 8 gare e 24 medaglie".



