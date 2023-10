Servizio potenziato ma 1.000 passaporti 'dimenticati' a Treviso

Circa mille passaporti, alcuni dei quali richiesti con profilo di urgenza, giacciono negli uffici della questura di Treviso da mesi perché mai ritirati dai titolari. Lo riferisce la Questura, che ritiene "opportuno sensibilizzare la cittadinanza a ricorrere alle procedure previste per le urgenze solo in caso di reale necessità".

Gli uffici, è detto in una nota, hanno "profuso il massimo sforzo per garantire alla cittadinanza tempi più brevi per il rilascio, prevedendo inoltre procedure accelerate per i casi urgenti che consentono di ottenere il documento nei termini indicati nell'urgenza. Le misure adottate hanno così consentito di accorciare considerevolmente i termini previsti per ottenere il documento, e grazie a questo impegno - è la conclusione - la provincia di Treviso può oggi considerarsi al di fuori della fase emergenziale".



