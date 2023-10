Mose alzato per il settimo giorno, 120 centimetri in mare

Per il settimo giorno consecutivo a Venezia è stato attivato il sistema Mose, per proteggere la Laguna dalla marea molto sostenuta, che stamani alle ore 10:00 ha toccato 124 centimetri alla Bocca di porto del Lido e 120 alla piattaforma Cnr, situata al largo.

In città l'onda di marea non ha superato 77 centimetri, permettendo alle fondamenta e ai campi di rimanere all'asciutto.

In serata è prevista un'altra massima di 125 centimetri alle ore 23.50, sempre con l'attivazione del Mose. La fase di acque alte dovrebbe esaurirsi entro domani, quando si prevede un ultimo picco di 120 centimetri alle ore 10.30, per poi assestarsi su livelli inferiori.



