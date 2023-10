In Veneto allarme 'rosso' in due bacini idrografici

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di "allarme" (rossa) dalle 14:00 di oggi fino alla mezzanotte di domani nei bacini idrografici dell'Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Per la stessa criticità e negli stessi orari e stata dichiarata la fase operativa di "preallarme" (arancione) nei bacini Adige-Garda Monti Lessini e Basso Brenta-Bacchiglione.

La fase di "attenzione" (gialla), invece, è stata dichiarata per Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Contemporaneamente, per criticità idraulica, è stata dichiarata la fase arancione in tutti i bacini della regione.

"Vista la situazione - commenta l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin - soprattutto nelle aree e nei periodi di tempo interessati dalla fase più intensa, è raccomandabile ai cittadini di non effettuare spostamenti che non siano strettamente necessari, di mantenere una distanza opportuna dai corsi d'acqua ed evitare di permanere in ambienti interrati. Dalla sala operativa di Marghera stiano seguendo l'evolversi della situazione".



