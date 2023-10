Il Veneto investe 437 milioni di euro negli ospedali

Il Veneto investirà 437 milioni di euro in 17 presidi ospedalieri del territorio regionale. Il piano è stato annunciato stamane dal presidente, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Venezia. "L'attenzione per la sanità è massima - ha detto -, la 'colpa' è che pensiamo a lavorare e non a comunicare".

Gli investimenti riguarderanno adeguamenti infrastrutturali e di ampliamento negli ospedali, oltre all'acquisto di nuova tecnologia, basata anche sull'intelligenza artificiale.

Tra gli interventi più significativi, sono previsti 58 milioni per la realizzazione dell''Angelino', nuova struttura vicino all'ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia), che permetterà una maggior distribuzione dell'attività ospedaliera.

Previsti anche 100 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale di Legnago (Verona).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA