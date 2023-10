Gara a premi di fumetti tra dipendenti al colorificio San Marco

Trasferire i colori, che rappresentano il core business dell'azienda, in un fumetto di 20 vignette con tanto di copertina e partecipare ad una gara interna con premio in denaro e pubblicazione. E' la singolare iniziativa lanciata da San Marco Group, di Marcon (Venezia), realtà specializzata in colori e vernici professionali, tra i propri dipendenti, sulla scia del consenso ottenuto da un comic dedicato a personaggi immaginari, "Lionheart" e "Lisa", ambientato nei locali dell'azienda dal fumettista e designer trentino Flavio Rosati.

La serie sarà presentata dopodomani al Lucca Comics & Games, la principale fiera internazionale dedicata al fumetto, ed ai concorrenti interni di San Marco Group si chiede di suggerire, con le loro opere, nuovi sviluppi delle gesta dei due protagonisti.

"La proposta di partecipare al celebre festival, avanzata da San Marco Group ai propri dipendenti - spiega Mariluce Geremia, vicepresidente e responsabile delle risorse umane San Marco Group - ha generato un grande entusiasmo. A riprova di quanto il linguaggio del fumetto e, in particolare, del manga, sia uno strumento di comunicazione sempre più apprezzato, e del suo grande potenziale non solo per alimentare lo spirito di squadra in azienda, ma anche per portare fuori dai confini aziendali il proprio universo valoriale".



